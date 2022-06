Tudo começou em 1986, nos arredores do Porto, depois, em 2009, nasceu a Riluc - uma marca inovadora e surpreendente.

O ponto de partida é uma empresa familiar com 25 anos de know-how na arte de transformar metal, com extrema qualidade de fabricação e técnicas artesanais tradicionais. Em 2008 iniciou-se o processo de reinvenção.

Toni Grilo foi o designer responsável para dar forma à ideia de criar uma marca de mobiliário de destaque "algo que não existia no mercado global, capaz de despertar a curiosidade e chamar a atenção para a qualidade do trabalho que temos vindo a produzir durante décadas" - sonhou Ricardo Lucas, o fundador da marca.

A primeira exposição da marca foi realizada em 2009 na Intercasa, em Lisboa, com a sensacional e escultural poltrona Bibendum. Este objeto de arte deu a volta ao mundo e Riluc tornou-se uma marca icónica, conhecida pelas suas maravilhas artesanais, pela prova da existência do artesanato genuíno e do seu design de vanguarda.

Em seguida, veio o convite para exibir na prestigiosa Maison & Objet, em Paris e na revista americana "Details Magazine", Riluc estava na lista de "Os Maiores Fabricantes de Móveis do Mundo", considerando a marca uma das dez empresas mais promissoras no setor mobiliário.