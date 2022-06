O Atelier Andreia Anjos, com sede em SINTRA, coordena todas as especialidades envolvidas no projecto, reduzindo as preocupações dos clientes. A equipa de trabalho inclui arquitetos, engenheiros, paisagistas, decoradores e designers que trabalham em estreita cooperação. Prestamos vários serviços, nomeadamente,consultoria, projetos de raiz, recuperações, decorações de interiores, fiscalização e coordenação de projectos e obras.

Desenvolvemos todos os programas num contexto em que o conteúdo programático e funcional é visto com relevância. A nossa actividade engloba habitação, turismo, comércio, serviços e indústria.

Estamos vocacionados para uma arquitetura pautada de estilo e identidade, que proporciona através do nosso trabalho um novo conceito espacial que intensifica a paisagem arquitectónica existente. Com as varias parcerias que fomos desenvolvendo desde 2007, garantimos um serviço em que a excelência é o foco principal.