SERVIÇO “CHAVE NA MÃO”

SOLUÇÃO “ACONDICIONAMENTO PELO CLIENTE” MATERIAL DE EMBALAGEM Para a OFREE, a personalização do serviço atinge neste tipo de mudanças o seu expoente máximo, garantindo ao cliente a segurança e a qualidade que caracterizam todos os seus serviços. Serviço Chave na Mão É a solução ideal para quem o tempo é uma variável preciosa. O cliente “entrega as chaves”, responsabilizando-se a OFREE por todas as fases da mudança desde a embalagem do recheio e transporte dos bens até à arrumação dos mesmos no destino, nos locais indicados pelo cliente, finalizando com a limpeza total da nova habitação. Solução Acondicionamento pelo Cliente A OFREE fornece o material de embalagem necessário para acondicionamento do recheio pelo cliente. Após a embalagem do mobiliário, procede ao seu transporte e montagem no local de destino. Material de Embalagem Para garantir o correto acondicionamento de todos os bens dos seus clientes, a Ofree coloca ao seu dispor os mais diversos materiais de embalagem: caixas de cartão canelado, caixas para quadros ou espelhos, caixas porta-fatos, caixas para colchões, bubble, papel celofane, fita adesiva, cartão canelado, filme retráctil e todos os materiais necessários ao correcto acondicionamento dos bens. Embalagem, transporte e arrumação dos bens na sua nova morada.