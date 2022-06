A Isogil Construções Ecológicas Isothermix Lda é uma empresa de Construção de Casas Ecológicas, comercializa Construções para Habitação, Escritórios, Superfícies Comerciais, num conceito inovador e em regime de exclusividade para o mercado nacional.

A empresa actua em Portugal, Espanha, França, mas está disponível para explorar outros países.

Os nossos serviços são a construção “Chave na Mão” e “Taylormade” - a Isothermix, ou seja, o cliente adquire a construção já com o projeto e licenças aprovadas. Temos várias soluções de construção com tecnologia de ponta. O resultado é um espaço energeticamente eficiente, onde o índice de uso de energia fica entre os 50-60 kWh, enquanto o índice na indústria de construção tradicional excede 100-120 kWh.

A acrescer são tidos em conta projectos de arquitectura contemporânea, moderna e intemporal, permitindo a máxima economia e rentabilização dos espaços, auto-sustentabilidade e respeito pelo meio ambiente; proporcionando o máximo conforto recorrendo às mais avançadas tecnologias. Igualmente com recurso a materiais ecológicos e de qualidade.

Este tipo de construção apresenta diversas vantagens , sendo algumas delas:

● Serviço inovador e ecológico;

● Alta resistência Estrutural;

● Muito bom isolamento térmico na medida em que é reduzida a perda de calor que permite uma

poupança energética de 85%

● Muito bom isolamento acústico;

● Baixo custo de produção e operação;

● Reduzido período de construção (2 a 3 meses);

● Reduzido custo da manutenção futura da habitação;

● Não são consideradas casas pré-fabricadas;

● O certificado energético atribuído a estas construções é de A+

● Estas construções são certificadas pelo Certificação PHPT - Passive House

Embora já exista há vários anos, o conceito alemão da Passivhaus já é obrigatório na Áustria. Uma norma e um selo que obedecem a vários requisitos e onde se procura um equilíbrio entre as tecnologias passivas e a ventilação mecânica com recuperação de energia. Uma solução para casas individuais e edifícios em geral.

A definição de Casa passiva assenta sobre 5 conceitos que são:

Eficiência

Não importa o clima ou região, as casas passivas conseguem manter uma temperatura de conforto durante todo o ano, com consumos energéticos mínimos.

Estes edifícios são aquecidos de forma passiva: através do uso eficiente da energia solar, das fontes de calor internas e da recuperação de calor, tornando os sistemas de aquecimento convencionais desnecessários, mesmo nos períodos de inverno mais frios.

Sustentabilidade

A Casa Passiva utiliza até 90% menos energia do que as construções tradicionais da Europa Central, necessitando de menos de 1,5 litros de petróleo ou 1,5 metros cúbicos de gás para aquecer um metro quadrado durante um ano.

Nos climas quentes, também se tem conseguido demonstrar uma elevada economia de energia, apesar de estes edifícios tipicamente necessitarem de recorrer a sistemas de arrefecimento ativos.

A redução do consumo de energia implica a redução das emissões de gases de efeito estufa, sendo a Casa Passiva uma alternativa verdadeiramente sustentável face à construção convencional.

Acessibilidade

Para se determinarem os custos reais de um edifício, há que analisar o seu ciclo de vida, e desta forma constatar que a construção de um edifício Passive House implica um custo inicial acrescido, mas uma elevada economia a longo prazo.

Atualmente, a construção destes edifícios já é acessível.

O investimento inicial em componentes de construção de qualidade superior exigidos pelo standard Passive House, é mitigado pela eliminação de sistemas de aquecimento e arrefecimento com custos elevados.

Conforto

As casas passivas conseguem alcançar temperaturas agradáveis com reduzidos níveis de utilização de energia.

Os sistemas de ventilação permanente fornecem o ar fresco necessário, contribuindo para o aumento da qualidade do ar interior.

A mistura de temperaturas consistentes e trocas de ar adequadas previnem o aparecimento de humidades e desenvolvimento de fungos.

Versatilidade

O standard Passive House é puramente baseado no desempenho e no padrão de qualidade e, portanto, não identifica métodos específicos de construção.

Estas construções cumprem com todos estes requisitos.

A Isothermix, Lda, é um projecto recente em Portugal que apenas se iniciou em Maio de 2014, com 3 sócios, porém a sua história mistura-se claramente com a história já vasta da sua equipa, com experiência consolidada de mais de 30 anos no sector da construção a nível nacional e no estrangeiro especialmente na aplicação de Capoto e Divisórias em Pladur através da empresa ISOGIL LDA fundada em 1996, reforçando a ideia de que uma empresa, são as suas pessoas.

O primeiro ano foi dedicado à normalização de processos, aquisição de equipamentos, divulgação e formalização da empresa e construção da 1ª casa, a casa modelo que permitiu testar os consumos energéticos em Portugal.

Pretendemos conquistar resultados de exploração e de satisfação do cliente com os mais altos padrões de qualidade e segurança em todas as áreas da empresa e temos um quadro de pessoal com profissionais atentos e qualificados, capazes de responder rapidamente a qualquer solicitação.

A Isothermix Lda tem exclusividade nacional para este tipo de construção.