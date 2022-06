Fundada em 1997, a Imporchama dedica-se à venda e montagem de lareiras, recuperadores de calor e afins.

Fomos os primeiros a introduzir no mercado português recuperadores de porta de guilhotina e de grandes dimensões da marca STÛV assim como dos aparelhos a Biocombustível, manuais ou com controle remoto, da marca PLANIKA e, mais recentemente, das lareiras a Vapor de Água.

Trabalhamos, maioritariamente, com peças importadas e temos técnicos e mão de obra especializada e comprometida com o serviço que prestamos. A nossa empresa está mais vocacionada para produtos de gama média/alta, oferecendo sempre uma solução inteligente para quem deseja aquecer a sua habitação.

Também executamos lareiras a gás e a lenha personalizadas.

Estamos aptos a cooperar, de forma positiva, com outros profissionais (Arquitetos, Engenheiros, Decoradores,...), informando e colaborando em todos os aspetos necessários à boa execução dos trabalhos e funcionamento dos produtos fornecidos com serviços realizados de acordo com as normas de qualidade que prezamos dentro da nossa organização, incluindo garantia de bom funcionamento.

Buscamos estabelecer uma relação transparente com os nosso clientes, oferecendo suporte através do atendimento diferenciado e personalizado por telefone, e-mail, no nosso show-room, em gabinete ou em obra.

Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e aguardamos o seu contacto!