A nossa empresa é especializada na área da Construção e Reabilitação de Edifícios. Fruto de mais de 35 anos no setor, com uma equipa de profissionais bastante habilitados e competentes, que atuaram sempre nas principais empresas dos familiares dos atuais gerentes. Conhecimento e competência, são o ponto chave na aplicação de soluções técnicas adequadas a cada obra.

Assim, a nossa relação com clientes consiste sempre em acompanhar, dar conhecimento, ouvir, propor soluções alternativas ajustadas ao carácter da obra. Trabalhamos com as principais marcas do mercado. Solicite seu orçamento sem compromisso.

Obras.gondeco@gmail.com gondeco@hotmail.com