A ASSimetrias dedica-se à criação de espaços únicos e exclusivos para cada cliente.

Dispomos de Serviços de Decoração On-line e/ou Presencial. Pretendemos concretizar sonhos e transformar ideias e desejos em realidade.

A nossa filosofia é baseada no respeito pelo espaço a intervir e na personalização dos nossos serviços. Temos como objetivo abraçar cada projeto com dedicação, com Design inovador personalizado para cada cliente e que se destaque como um dos melhores. Somos movidos pela criatividade mas estamos sempre focados em concretizar os desejos do cliente, tornando um espaço harmonioso e confortável.

Criamos peças de mobiliário e produtos de decoração personalizados para cada ambiente.

Serviços:

- Decoração de Interiores;

- Home Staging ASSimetrias;

- ASSimetrias Home Design online;

- Consultoria em espaços comerciais;

- Decoração Alojamento Local;

- Consultoria/acompanhamento em espaços comerciais;

- Construção e Remodelação;

- Projetos chave na mão;

- Criação de mobiliário, iluminação, têxteis, tapeçaria e papel de parede e obras de arte;

- Vitrinismo;

- Feng Shui Home;