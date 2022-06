CSarq , presta um serviço completo de Arquitectura, Arquitectura de Interiores, Reabilitação, Planeamento, Arquitectura efémera.

Desde 1990, com uma equipa multidisciplinar, estabelecemos a nossa reputação pela satisfação dos nossos clientes. Cientes de que o Arquitecto tem o poder e a responsabilidade de moldar os ambientes em que as pessoas vivem o seu quotidiano, procuramos a solução compatível com a particularidade de cada cliente, tendo como objectivo a qualidade. Cada projecto que desenvolvemos tem uma solução própria baseada no local e no programa de cada cliente.

Fazemos uma prestação completa de serviço, desde a concepção até a assistência técnica, tendo desenvolvido parcerias em áreas de acção que nos complementam, forma de garantir a qualidade final dos nossos projectos.