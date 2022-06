Karst Arquitetos é um escritório de Arquitetura com sede no Porto e com um já longo historial e créditos firmados no mercado, baseado numa tradição familiar de décadas. Desenvolvemos as nossas próprias aptidões e linguagem, que resultam da nossa cultura e do nosso entendimento da profissão e da arte, do nosso modo de ser e de nos relacionarmos com os outros e com o mundo. Em cada forma de arte, a qualidade acaba por ser provada com o teste do tempo. Talvez por essa razão, também, é que ao fim de longos anos nos decidimos a dar maior difusão à nossa obra.

Gostamos de projetos que, porque assim acontece, permanecem projetos no tempo. Mas os nossos clientes sabem que estamos sempre ao seu lado, fortemente empenhados em atingir os seus objetivos, que assumimos como nossos. Quando são necessários estudos integrados de economia e ambiente, consultorias específicas ou controlo de custos, estamos disponíveis para os providenciar. Quando um empreiteiro ou fornecedor falha, ajudamos a finalizar os trabalhos. Focamo-nos em seguir todos os passos, com os seus procedimentos próprios, para atingir um resultado final arquitetónico bem sucedido.

O controlo de todos os detalhes e de todo o processo é a única forma de se obter um “master plan”, que é o nosso propósito permanente. Acreditamos que prestamos o melhor serviço aos nossos clientes criando valor e, sobretudo, um valor durável. Por todos estes anos, podemos afirmar que geramos um importante valor acrescentado em termos de apreciação imobiliária, provando, caso após caso, que vale a pena investir em projeto, dado o seu efeito multiplicador no valor global do investimento. Verificamos que os produtos imobiliários se vendem, por valores interessantes, liderando mesmo o mercado, e que se tornam a vender, constituindo igualmente um bom investimento para quem compra. No fim do dia, o valor é medido pela vontade das pessoas em viver, conviver e trabalhar nos espaços que criamos.

Em abono da verdade, temos que deixar claro que temos tido sorte com os nossos clientes, que são tão perfecionistas quanto nós. Sem o seu contributo, não atingiríamos níveis de realização e de qualidade tão elevados. Entendemos que cada sítio e cada cliente são casos únicos, tanto como o tempo em que nos situamos. A Arquitetura, tal como a sentimos, é como um trabalho artesanal em que se produzem peças especiais e sem-par. Não existem regras universais que assegurem a beleza, como diria Platão, para concluir depois que “o belo é difícil”. Quando acontece, temos o orgulho de saber que fizemos um bom trabalho.

Temos também de ter uma palavra importante para com os profissionais envolvidos nas fases de projeto e de construção dos nossos trabalhos. Desde as especialidades de engenharia até à produção industrial e artesanal, todos se empenham num standard de alta qualidade. No nosso país, existe uma forte cultura à volta dos “artistas” da construção, como gostam de ser chamados. Temos tido o privilégio de cooperar com os melhores, que são os que têm a capacidade de contribuir para uma linguagem comum e se revêem no resultado da união dos nossos esforços.

A Arquitetura é uma arte maior que se relaciona intrinsecamente com a vida das pessoas, de formas muito variadas. Tem o poder de promover sítios a espaços, no sentido em que se tornam lugares. Acontece que esses lugares têm um significado relevante para a vida humana, preenchendo expectativas e adquirindo valor simbólico e afetivo. Mesmo conhecendo bem as nossas próprias limitações inerentes à nossa condição humana, acreditamos que podemos fazer a diferença. Num mundo em que as condições naturais originais tendem a ser residuais e em que a criação humana tem cada vez mais importância, procuramos promover as melhores condições para a nossa existência, providenciando conforto e bem-estar em cada linha e cada curva que traçamos.

A Arquitetura tem o privilégio de fazer cada um de nós sonhar. Quando se concretiza, prova que temos a capacidade de nos superarmos.