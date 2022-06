A Empresa Marisa Lima, Estudos e Projectos de Arquitectura, lda. foi criada em 2007 sob a coordenação da Arquitecta Marisa Lima, na sequência de diversos trabalhos executados em regime liberal e de consultoria técnica a empresas do ramo imobiliário, e cuja experiência profissional reflecte os 30 anos de trabalhos realizados em Portugal, Angola e no Brasil.

Com o objectivo de melhor responder às solicitações do mercado, encontra-se vocacionada para a elaboração, desenvolvimento e acompanhamento de Projectos de Arquitectura, Urbanismo e Design de Interiores mantendo, no âmbito das suas actividades profissionais, sólidas relações de colaboração com gabinetes de Engenharia, o que permite uma grande facilidade na coordenação de Projectos Globais, podendo assim também assumir a concepção integrada da Arquitectura em conjunto com as Especialidades.

Dispondo de instalações próprias no centro de Lisboa, a Empresa apresenta-se perfeitamente equipada com tecnologia informática para as funções de gestão, tratamento de informação e desenho assistido por computador, o que permite uma resposta pronta às solicitações do mercado e das entidades licenciadoras, sempre dentro do rigor técnico e da qualidade de conceitos orientadores, dos quais não abdica.