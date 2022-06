No mercado há mais de dez anos, a Mil Jardins, Lda. tem vindo a ampliar o

seu volume de negócio e a adaptar-se às novas realidades que surgem na atividade da jardinagem. Uma empresa com carácter jovem e dinâmico traduzido na competência, formação e especialização de todos os seus colaboradores. A sua atividade centra-se no sector da manutenção, reconstrução e construção de espaços verdes, aprendendo com o passado, apostando no presente e antecipando o futuro. O seu modelo de negócio permite abraçar parcerias com prestigiadas empresas que contribuem para que, atualmente, a Mil Jardins, Lda. seja referenciada como uma empresa sólida e moderna. Não se limita apenas a prestar serviços, a sua responsabilidade frente às necessidades dos seus parceiros e clientes coloca esta empresa dotada para oferecer soluções, com rapidez e perfeição em todos os seus trabalhos. A todos aqueles que procuram parceiros para manter e desenvolver os seus projetos paisagísticos e urbanísticos com bom gosto, fiabilidade e inovação, a Mil Jardins, Lda. está disponível para novos desafios.