O universo de cada cliente é o nosso ponto de partida!

É com espírito de cumplicidade que gostamos de desenvolver conceitos e criar imagens que comunicam conteúdos de forma sintética. “Um Quarto Meu”, tem vasta gama de mobiliário infantil e juvenil e todo o tipo de materiais de decoração associados. Temos móveis pintados à mão e de forma personalizada, repletos de imaginação e criatividade. No nosso atelier de pintura podemos ainda criar peças únicas a partir das suas ideias. Para além de excelente qualidade dos materiais que usamos destaca-se o elevado nível de design das peças, onde a funcionalidade se alia à decoração. Somos uma referencia não só na qualidade das peças que produzimos, mas também no cumprimento de prazos de entrega e montagem. Estamos ao seu dispor para o ajudar a criar o quarto de sonho para os seus filhos. Esperamos por si.