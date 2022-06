Surrealejos® nasce de uma visão, ambientada em Lisboa, na qual a vigília e o sonho são ambos presentes e se conciliam de forma harmónica.Ultrapassando a racionalidade, o projeto toma forma na concepção surreal dos tradicionais azulejos portugueses.

Surrealejos® arises from a vision, set in Lisbon, in which waking and dreaming are both present to combine harmoniously. Going beyond rationality, takes shape the surreal concept of the traditional portuguese azulejos.