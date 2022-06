Empresa vocacionada para a prática da arquitectura, com mais de 10 anos de Know how por parte dos proprietários, entra agora num novo desafio. 2015 encara-se como uma charneira de rebatimento e catapulta os arquitectos para uma abordagem nova da ciência arquitectura. Desenhamos a sua moradia ao pormenor e simulamos os ambientes interior e exterior com foto-realismo. Fazemos projectos de empreendimentos Turísticos ( hoteleiros, aldeamentos, Casas de Campo) Equipamentos públicos ( Lares de Idosos, Creches, Hospitais, Loteamentos, Indústria) e Design de Interiorismo.

Porque um projecto é uma joint-venture o nosso cliente trabalha conosco nas várias fases do seu " sonho". Possuímos também um departamento de consultoria Financeira para que se possa enquadrar o seu projecto e essencialmente conseguir adquirir dotação financeira nos fundos comunitários Portugal 2020. Visite-nos e reconhecerá o nosso " talento". Cordialmente os Arquitectos Marta Cruz e Duarte Pedro