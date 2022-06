Bem-vindo ao sítio da Fábrica Artesanal de Tapetes Beiriz. Ao sítio, e à terra dos tapetes. Desde há muitos anos que daqui saem os mais belos exemplares da arte da tapeçaria portuguesa. E nós continuamos essa tradição, fazendo dos tapetes a nossa paixão e levando esta arte cada vez mais longe. Os nossos produtos, resultam em tapetes de referência, de elevada qualidade e durabilidade, que ajudarão a fazer do seu projeto de decoração uma afirmação da sua personalidade e estilo. Contamos com as suas ideias e sonhos. Conte com a nossa entrega e dedicação para torná-los realidade. E por isso, está no sítio certo.