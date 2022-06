HERKELL, uma marca Portuguesa que desenvolve equipamentos ecológicos, nomeadamente ecolareiras e grelhadores.

As ecolareiras são objectos de arte contemporânea, juntando o fascínio do design com o conforto criado pela chama verdadeira em sua casa, restaurante, SPA ou em outros inúmeros locais onde prima o ambiente acolhedor e relaxante. Sem necessidade de instalação nem de elementos de exaustão, podem ser móveis ou fixa. Para além disso utilizam um combustível ecológico, denominado por “etanol” não produzindo fumo, cinzas ou odores e têm uma emissão muito baixa de monóxido de carbono, o equivalente a 3 velas tradicionais, não emitindo qualquer substancia orgânica tóxica ou cancerígena. Construídas com materiais de elevada qualidade garantem máxima durabilidade e garantia, cumprindo com todas as normas europeias. As múltiplas formas de instalação podem ser adequadas as mais variadas áreas, interiores ou exteriores. Uma solução eficaz para aqueles que já há muito que deixaram de dar uso as suas tradicionais lareiras a lenha, pelo desconforto do lixo e fumo por elas causado. Nessas mesmas lareiras pode ser aplicada “por medida” uma ecolareira de acordo com a decoração e poderá ter novamente o prazer de chama natural em sua casa. A HERKELL tem modelos próprios fixos ou móveis que se adaptam em qualquer ambiente. No entanto podemos construir por medida e modelo exclusivo para si, para que seja único e em harmonia com a sua decoração.

As ecolareiras HERKELL são arte ecológica!