Especializada na produção e comercialização de pavimentos, revestimentos, muros e bordaduras em pedra natural reconstituída, a Fabistone é uma empresa de referência neste mercado. Com sede em Braga e implantada numa área de 15 mil m2, com 3 mil de área coberta, a Fabistone é detentora de uma unidade fabril moderna com uma linha de fabricação completamente automatizada.

Ao longo da sua atividade a Fabistone desenvolveu uma linha de pavimentos que pelas suas caraterísticas físicas e estéticas são na atualidade um produto de eleição para aplicação em projetos e obras de importantes nomes ligados à arquitetura, construção civil, design de interiores e decoração.