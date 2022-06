Carlos Otavio arquiteto formado pela universidade Federal

do Ceará em 1987. Com formação também em Artes plásticas tendo participado de varias exposições nacional e internacionalmente. Atualmente atua com projetos residenciais e comerciais em Fortaleza e São Paulo. Participar de feiras e pesquisas pelas principais capitais do mundo faz parte do acervo de inspirações para seus projetos.