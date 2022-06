A Maria Vilhena Interior Design é um gabinete de design de interiores preparado para oferecer uma solução global, desde o estudo da planta, à definição e aplicação dos materiais, o desenho e fabrico de mobiliário à medida ou mesmo à escolha da decoração final. Para isto conta com uma equipa com vários parceiros que reúne a mesma visão: materializar os sonhos dos seus clientes, com a qualidade que lhes é exigida.

Neta de reconhecido empreendedor bairradino na área da serração de madeiras, Maria Vilhena cresceu a absorver não só o cheiro inebriante dos pinheiros habilmente cortados, como a genuína paixão por esta matéria prima.

Ainda em pequena, ao ver madeiras a serem cortadas e embaladas diariamente, imaginava o que poderia construir com aquelas tábuas, longe de saber que fariam parte do seu futuro.

Consciente do seu legado e orgulhosa das suas raízes que tanto a inspiraram e continuam a conduzir, na altura de decidir o seu percurso profissional, deu vida aos sonhos de menina: transformar vidas, concebendo peças de mobiliário e decoração únicas e espaços esteticamente agradáveis, funcionais, pensados e desenvolvidos à medida de cada cliente.

Após um marcante percurso académico que a dotou de competências técnicas fundamentais ao desempenho da sua arte, Maria Vilhena fundou a sua própria marca de design de interiores em 2014 - Maria Vilhena Interior Design.

Hoje, Maria Vilhena continua a assumir cada projeto como ímpar e irreplicável. Diariamente, são desenhados espaços únicos e sofisticados, onde as necessidades, desejos e sonhos de cada cliente, bem como as exigências de um futuro altamente tecnológico e sustentável, são a prioridade. Para os concretizar, a Maria Vilhena Interior Design conta com uma equipa de técnicos e experientes artesãos que lhe permite entregar espaços de máxima qualidade aos seus clientes.

Mais do que visualmente atraente, cada espaço desenvolvido é dotado de uma simbiose perfeita entre funcionalidade e luxo, com o objetivo claro de proporcionar o máximo de conforto e melhorar a qualidade de vida de quem a procura.

A evolução desenfreada das novas tecnologias e a crescente quantidade de informação tem transformado o ser humano, que hoje é mais inteligente e, consequentemente, mais exigente. Por esse motivo, na Maria Vilhena Interior Design esse crescimento é seguido de perto para que assim se possa sempre não só corresponder às expectativas dos clientes, como superá-las, transformando a vida das pessoas para quem o suficiente não basta.

