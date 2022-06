O atelier ACVB, sediado em Lisboa, foi estabelecido em 2005. Ambos os sócios, Alexandra Cantante e Luís Viana Baptista têm uma experiência profissional de mais de vinte e cinco anos em diversos tipos de projecto e escalas de abordagem, trabalhando tanto para o sector público como para o sector privado.

A ACVB aposta num apetrechamento humano e tecnológico em permanente actualização, capaz de responder a diferentes produtos da sua área de actividade, do planeamento urbano de larga escala ao design de Interiores, passando pelo desenho de espaço público, coordenação de infra-estrutura, optimização espacial, optimização imobiliária, (re)estruturação fundiária, loteamento, projecto de arquitectura de edifícios, e reabilitação urbana.

O rigor e coerência entre desenhos e dados é realizada com recurso a ferramentas BIM -Revit Architecture.

Para além do território nacional a ACVB desenvolveu já propostas para Angola, Brasil, Dinamarca, Marrocos, Moçambique, Noruega, Paraguai e Timor-Leste.

Since its foundation

in 2005 ACVB Architects and Planners based in Lisbon have been doing a broad work of master planning, urban design and architecture for mixed-use, commercial, cultural, residential and public amenities.

ACVB aims to reach a particular and unique design to meet the client’s needs, environment respect and social awareness.

The high level of technical expertise enables ACVB to deliver the best design for development on time and on budget.

The use of BIM Revit Architecture software in an integrated digital process enables coordinated reliable information about the projects throughout all design phases, from concept to construction.

ACVB performs all phases of architectural design including planning, concept, design development, construction documents and on-site design control.

ACVB has already done master plans for Angola, Brazil, Denmark, Morocco, Mozambique, Norway, Paraguay, Portugal and East-Timor.