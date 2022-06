Há mais de 10 anos descobri o que me

apaixona. Há 8 anos concretizei a paixão em trabalho com a abertura do atelier Veludo Vermelho. Desde aí, sempre soube o que quero fazer. Pretendo trabalhar para que os espaços tenham alma. Pretendo criar espaços de conforto e harmonia, funcionais e positivos, com estética e caráter. Pretendo acima de tudo criar espaços onde as pessoas possam ser mais felizes.

O compromisso será sempre o de oferecer aos que nos escolhem: empenho, a inovação, o rigor, a qualidade, a distinção e um olhar único para conseguirmos um resultado único para cada cliente e oferecer um serviço de excelência.

Dispomos de um serviço integrado de acompanhamento desde o estudo prévio, layout, escolhas de materiais e cores, mobiliário, tecidos, iluminação e decoração, trabalhos sempre pautados pela atenção máxima ao nosso cliente.