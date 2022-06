Somos uma pequena empresa que se dedica à produção de terracota genuinamente Portuguesa, moldada de forma artesanal, preservando o processo de fabrico dos antigos ceramistas.

A empresa “ Terracota do Algarve” foi criada há mais de 20 anos, pelo que já tem uma vasta experiência a trabalhar a terracota , respeitando a essência da sua matéria prima principal, a argila. Estamos sediados em São Brás de Alportel, no coração do sotavento Algarvio, onde se encontram alguns dos melhores barros da região. Os nossos produtos são feitos com uma mistura destes barros, extraídos de barreiros seculares, conseguindo assim um resultado que inspira ambientes acolhedores e naturais.

É aqui que produzimos o conhecido Ladrilho Santa Catarina, o Tijolo Burro, a Telha Santa Catarina, e outros pavimentos e revestimentos em terracota manual e olaria tradicional. Temos também à disposição dos nossos clientes uma grande variedade de Azulejos vidrados manualmente e Mosaicos Hidráulicos, bem como vários produtos para limpeza e tratamento da terracota, o que permite inúmeras soluções indo ao encontro das necessidades específicas de cada cliente. Dispomos ainda de diversos produtos e materiais para decoração em cerâmica, pedra e ferro, ideais para decorar a sua casa, terraço ou jardim. Temos profissionais com experiência na colocação e tratamento de pavimentos em terracota, bem como na criação de decorações rústicas em terracota. Consulte o nosso catálogo e tabela de preços disponível no site. Caso haja interesse nos nossos produtos pode pedir-nos orçamento, sugestões de aplicação, informações mais detalhadas ou mesmo visitar-nos, sem compromisso. Estamos ao seu dispor para qualquer esclarecimento.