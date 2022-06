Na LUXE entendemos o conceito de design de interiores de forma assertiva e prática, conjugando a nossa experiência com as necessidades dos nossos parceiros de negócio. Utilizamos diversos modelos na concepção e desenvolvimento das suas ideias, e, mais importante: o respeito pela espaço que nos entrega. Ao contrário de alguma tendência do mercado não fazemos projetos 3D com custo de abertura dado que não temos qualquer interesse em apenas desenhar mas sim apresentar um serviço integrado.

Definimos o nosso conceito em 3 aspetos primordiais: O "abraço" ao seu espaço pela definição do layout inicial;O uso de tecnologias de informação com modulação em 3D;A presença em todas as fases do projeto através de uma solução integrada.Os nossos serviços de design de interiores são muito mais que um mero esboço ou organização do seu espaço de trabalho, habitação, o seu restaurante ou hotel. Contamos com uma equipa especializada em remodelação de ambientes englobando áreas de construção civil e projetos luminotécnicos. Desenvolvemos igualmente modelos de centrais de compras de revestimentos, materiais e louças sanitárias, mobiliário e até mesmo dos seus eletrodomésticos, utilizando para o efeito a nossa experiência enquanto fundadores desses projetos nos últimos 12 anos. Mais que desenhar o seu espaço, conte connosco para todas as soluções de forma a sermos eficientes, produtivos e acima de tudo competitivos em preço e Qualidade. De que lhe adianta ter uma solução e não contar com a sua execução e controlo?

Vamos sonhar um pouco sem qualquer formalismo?! Vamos ser simples entregando um exemplo com que todos nos deparamos no dia-a-dia. Imagine que tem uma divisão para remodelar. Está cansada(o) e algo aborrecida(o) com a disposição dos seu mobiliário, com a tonalidade das suas paredes ou mesmo com os equipamentos que utiliza na sua cozinha ou WC. A LUXE tem como core principal encontrar uma solução para todas estas questões. Todos nós alteramos constantemente a nossa habitação mas nem sempre temos em conta a responsabilidade e impacto destas mudanças: nas tonalidades do nosso ambiente ou na adequação do espaço dos nossos "pequenotes" que tanto necessitam de conforto e estabilidade. Imagine o quarto da sua filhota: seja na tonalidade, na execução ou no layout do espaço, temos todas as soluções que necessite. Até aquele pequeno peluche que fazemos questão de oferecer. Repare na sua cozinha: seja num simples trabalho de revestimento ou alteração do(s) equipamento(s) que utiliza, temos a nossa central de compras com mais de 20.000 soluções integradas. Não lhe oferecemos uma máquina de lavar. As nossas desculpas. Mas temos certamente tempo para um café e falaremos no assunto. Ou na sua sala: As pinturas, aplicação de pavimentos, remodelação integral do seu espaço é por nós assegurada. Só não decidimos o que vai ver na sua televisão. Mas aconselhamos vivamente uma série do NETFLIX com aquele...

A nosso compromisso? Não fazemos orçamentos virtuais, não cobramos um custo por elaborar um projeto, e - muito menos, aceitamos que a nossa Diretora Criativa não tenha oportunidade de a(o) visitar. O design de interiores não é um desenho, uma venda ou um mero esboço virtual. É tanto e tão somente uma arte e um valor acrescentado nas vidas de Todos nós.

"Viver não custa. O que custa é saber viver"