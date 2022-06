A Twelve Four Haus é um estúdio de design que desenvolve projetos nas disciplinas de design gráfico e ambientes, incluindo branding, sinalética, novos media, web design, fotografia, consulting e direção de arte. Com uma atitude multidisciplinar, encaramos cada projeto com uma abordagem única, numa procura constante de novas experiências e ideias coletivas. Um design que visa a responder às exigências de um mercado sempre em transformação e com uma filosofia assente numa responsabilidade social e cultural.