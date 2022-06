A Home Alive têm como slogan "A alegria em sua casa primeiro!"

Procuramos transformar a sua casa numa casa alegre, no lar perfeito para a sua família.

Contamos já com 8 anos de experiência na área. Comercializamos artigos decorativos e utilitários para o lar prestamos serviço de aconselhamento "home staging". Procuramos conhecer as últimas novidades no mercado da construção e decoração, visitando as principais feiras da Europa deste sector de actividade. Entendemos que devemos actualizar-nos de forma constante. Move-nos a paixão pela decoração, a criatividade, a vontade de fazer mais e melhor pelos nossos clientes, pelo que procuramos produtos actuais com uma boa relação qualidade preço .Só assim conseguiremos fazer um bom trabalho e satisfazer os desejos e necessidades do nosso cliente.