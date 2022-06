A OCCO é uma empresa de construção civil sediada no Grande Porto, com um longo historial e uma experiência comprovada em todo o tipo de obras, remodelações, reabilitação e projectos de arquitectura, que se reajustou às atuais necessidades do mercado, potenciando a sua capacidade de análise, planeamento e acompanhamento da obra.

A nossa excelente reputação é fruto de um trabalho de equipa rigoroso e consistente, do conhecimento técnico dos materiais e da capacidade de antecipar erros e superar as expectativas dos clientes. Somos agora, mais competitivos, mais exigentes e tecnicamente mais habilitados, mas nunca descuramos a funcionalidade e a criatividade dos projectos dos nossos clientes. O nosso compromisso é fazermos sempre mais e melhor, chegar ao final da obra e ver a satisfação dos nossos clientes, na comparação do antes com o depois e no cumprimento rigoroso dos prazos definidos.