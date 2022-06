A CUDELL - OUTDOOR SOLUTIONS, S.A. é uma empresa que comercializa soluções para áreas exteriores, nomeadamente sistemas de rega espaços verdes, rega agrícola, produtos para piscinas, condução de água e bombas de água. E possui um departamento de projectos e formação que tem como objectivo a prestação de serviços de protejo especializado e a criação de conhecimentos e competências na área da rega de espaços verdes, rega agrícola, piscinas e bombas.

A UNIVERSIDADE CUDELL, projeto de formação, resulta da necessidade de aprendizagem quer por motivos profissionais, quer pessoais. Queremos contribuir para uma melhoria dos processos envolvidos na rega, piscinas e bombas, através de processos diferenciadores existentes no mercado e de parcerias com formadores conceituados.

Atualmente a UNIVERSIDADE CUDELL é CERTIFICADA como entidade formadora pela DGERT (Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho), um reconhecimento de todo o rigor pelo qual são regidas as formações.

As formações certificadas inserem-se na modalidade de formação contínua, organizada sob a forma presencial. Vamos ao encontro dos interesses do mercado particular (Workshops e Formação Profissional) e do mercado empresarial (Formação Profissional e Formação à Medida). As formações decorrem no Porto, Lisboa e no Algarve nas datas indicadas no site e divulgadas no facebook.