A Amplitude, é uma empresa industrial que se dedica ao projecto, fabrico e montagens de mobiliário para cozinha, moveis de banho, roupeiros e mobiliário modular por medida.

As suas premissas são: Ser uma empresa conhecida, respeitada a uma referência na área do mobiliário de cozinha, banhos e roupeiros. Conceber e divulgar soluções de forma a satisfazer as necessidades e expectativas dos seus clientes, a preços competitivos.

No Projecto: Estuda e propõe layouts para a cozinha, procurando o equilíbrio da funcionalidade com as necessidades dos equipamentos e respectivas infra-estruturas.

No Fabrico: Procura soluções tecnologicamente evoluídas, conjugando economia e estética, para conceber um mobiliário intermutável, modular capaz de ser a solução das necessidades do espaço

Na montagem: Concretizamos o estabelecido no projecto, apostamos em mão-de-obra especializada, para uma maior economia e uma mais eficaz execução.

A nossa gama de produtos Mobiliário de cozinha, Roupeiros, Móveis de Banho e Mobiliário modular por medida

Nos materiais Estamos preparados para oferecer um vasto leque de soluções aos clientes, devido ao forte investimento em equipamento de fabrico e adaptação a qualquer tipo de matéria prima com excelente qualidade e exigência rigorosa