A mambo unlimited ideas tem base em Lisboa, Portugal, um país com uma longa tradição artesanal. Lisboa tem uma crescente dinâmica que reflete a criatividade e energia emergentes, afirmando-se como um novo polo cultural e económico. Aqui reunimos as energias de profissionais talentosos para desenvolver os nossos produtos.

O nosso trabalho é direcionado ao mercado global com inspiração internacional, com base na nossa experiência e conhecimento de técnicas artesanais. A crescente presença no mercado internacional reflete a nossa abordagem: trabalhamos em inovação e criatividade. E é isso que nos move. Canalizamos as capacidades produtivas dos nossos fornecedores para uma produção cuidadosa de cada peça, oferecendo produtos originais de alta qualidade. O nosso objetivo constante é criar produtos originais e de alta qualidade, consolidando assim um crescente reconhecimento internacional da nossa empresa. A mambo unlimited ideas é o centro criativo, mobilizando os talentos da nossa equipa de design para desenvolver novos produtos e ideias – tal como o nosso nome revela!