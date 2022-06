A Darono representa a união entre as pessoas e o conhecimento, os materiais e as cores, as ideias e as inspirações, provenientes das diferentes culturas do mundo. Fundada no Porto em 2013, a Darono cria peças funcionais, dinâmicas e adaptáveis a diferentes ambientes. A alargada palete de cores, 22 tonalidades diferentes, permite a criação de ambientes casuais e arrojados, e o uso indoors e outdoors. Os materiais utilizados na concepção das peças — fibra composta por poliéster e viscose proveniente excedentes de produção, traduzem o forte compromisso da Darono face às questões ambientais.