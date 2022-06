D106 começou como um gabinete de design em Leça da Palmeira no Ed. Zarco no escritório 106. O nome nasce de Design no 106.



A equipa de Cristina Varela e Rui Sanches ambos licenciados em design industrial ( especialidade de interiores e mobiliário) iniciaram a sua actividade como projectistas de lojas, stands e decorações de interiores de casa particulares. Um ano depois, em 1998, abre a primeira loja d106 - d106 Interiores – passando o gabinete de projecto a funcionar integrado na loja.

Marcas como Minotti, Poliform, Flos, Kartell, Magis, Iittala, Stelton, marcaram a nossa abertura. Seguindo-se outras marcas como Molteni, Lema, Paola Lenti, Fontana Arte Artemide e Luce Plan

Em 2004 a d106 inaugura a sua segunda loja – d106 iluminação – transferindo a parte de iluminação da d106 interiores para a nova loja.