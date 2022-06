A disciplina do design encontra o artesanato do Algarve para o elevar, através de soluções que lhe dão uma marca contemporânea e utilitária, sem perder a sua matriz cultural e ecológica. Cada peça conta uma história das mãos que a trabalharam e dos antepassados que imprimiram nelas a memória coletiva de criar artefactos com o que a terra dá. Cada objeto tem a mão de designers que incorporam novas ideias nos saberes ancestrais, recontando a história da cultura portuguesa. Pretende trazer a inovação estratégica à atividade artesanal afirmando-a como uma profissão de futuro.