Os projetos do atelier Ana Borges, são caracterizados pelos ambientes personalizados, cujo desenvolvimento assenta numa forte ligação entre o perfil e preferências do cliente e as características e funcionalidade do espaço. O segredo é definir conceitos e traços unificadores que transformem os espaços em ambientes aprazíveis. Aposta sempre que possível para os seus projetos, na oferta de marcas nacionais nos diferentes setores.