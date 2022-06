Há 40 anos no mercado, comercializamos todo o tipo de mobiliário, decoração e acessórios. Propomos uma escolha infinita para a casa: salas de estar, jantar, sofás ou quartos, colchões e sommiers, entre outros detalhes. Comercializamos artigos diversos que vão desde: móveis para escritório, cozinha ou de apoio. De estilos que vão do clássico ao rústico, passando pelo moderno, vintage ou glamour, entre outros. Encontramos o papel de parede ideal, fragrâncias, entre outros artigos que não estando listados procuramos encontrar, por mais únicos que possam ser. Trabalhamos no equipamento de hotéis reputados com exigências elevadas de decoração e qualidade do material. Ao mais alto nível, destacamos entre os nossos produtos: atoalhados, têxteis, fardamento, louças, diversos utensílios para lazer, refeição e complementos. Apostamos fortemente na formação das nossas equipas: de vendas, entregas e bastidores. Com uma faturação em crescimento, procuramos distinguir-nos com o serviço personalizado e escuta ao cliente. Somos distribuidores de marcas consagradas a nível nacional e internacional. Asseguramos uma presença comercial que se quer sólida e líder. Procuramos dar soluções a todo o tipo de necessidade do cliente. Focamo-nos no mobiliário e decoração para: casa, escritório e indústria hoteleira. Estamos presentes nas feiras anuais internacionais de onde trazemos as novas tendências. Trabalhamos para satisfazer o cliente.