A Maia de Oliveira é composta por profissionais experientes no setor da construção e do imobiliário, com conhecimento e formação nas áreas de arquitetura, engenharia e gestão de obra.

Esta equipa multidisciplinar, a par com uma rede de parceiros de confiança, garantem aos nossos Clientes a execução de pequenas obras de melhoramentos ou remodelações completas com eficiência e qualidade.