Alenquer & Lisboa

A empresa BELSOLAR LDA., constituída em 1988, está inscrita no INCI com o Alvará de Construção nº 61345 de classe 5 . Estamos sediados na Estrada Nacional nº3 – Casal Pinheiro – Alenquer, com uma filial na Av. Defensores de Chaves, n.º 54B, em Lisboa

• Com 30 anos de experiência, a BELSOLAR LDA. surge para oferecer uma vasta gama de serviços, ao nível da reabilitação/ remodelação de todo o tipo de espaços e climatização, com a maior garantia de qualidade e excelência.

Contamos com uma equipa multidisciplinar, com profissionais e técnicos qualificados e especializados de modo que a sua obra tenha toda a atenção e acompanhamento necessário para a sua boa execução, contribuindo de forma positiva para o processo de remodelação do seu imóvel. Investimos em formação profissional de modo a prestar um serviço sempre superior através de novos conhecimentos e experiências adquiridas.

O nosso Know-how vai ao encontro das necessidades dos clientes em prazos cumpridos, orçamentos rigorosos, mão de obra especializada, garantia e personalização total dos trabalhos efetuados.

Acreditamos que o sucesso com os nossos parceiros assenta sobre uma base de confiança.

REMODELAÇÃO

- Total “serviço chave na mão”;

- Venda e aplicação de todos os materiais constituintes da obra (cozinhas, eletrodomésticos, roupeiros, caixilharias em PVC e Alumínio, portas interiores, portas de segurança, revestimentos de pavimento, revestimento de paredes, Iluminação);

- Acompanhamento do cliente na definição de todos os materiais constituintes da obra;

- Elaboração de Projeto 3D contemplando os materiais aconselhados e definidos pelo cliente;

- Elaboração orçamento;

- Execução de Obra incluindo todas as infraestruturas necessárias nomeadamente rede de águas, rede esgotos, rede de gás e eletricidade;

- Execução de moradias “chave na mão” ou de projetos de maior dimensão;

- Coberturas em aço de liga leve.

- Projectos de decoração;

- Comercialização e montagem de todos os itens;

- Execução de ambientes interiores.

CLIMATIZAÇÃO

- Energia solar | instalação, vistorias e manutenção de

- Equipamento de energia solar, sistemas de microgeração, painéis para aquecimento e sistemas de circulação e armazenagem de água.

- Sistemas de bombagem | instalação e reparação de sistemas de bombagem e comercialização de bombas, balões, geradores, etc.

- Tratamento de água | tratamento de água proveniente de furos, processamento da água de piscinas, etc.

- Técnicos especializados| ar condicionado, lareiras, recuperadores de calor, salamandras, churrasqueiras, bombas de calor, sistemas solares, caldeiras, piso radiante, aspiração central, etc.

- Consumíveis | venda de pellets para salamandras e recuperadores de calor.

ONDE ESTAMOS

Carregado: Estrada Nacional 3, n.º37

Lisboa: Av. dos Defensores de Chaves, n.º 54B, Campo Pequeno