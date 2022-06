Intergesso – materiais de construção e decoração, Lda., fabricante e distribuidor de marca Intergesso – materiais 100% em gesso para design interior.

Actuamos no mercado desde 1999, somos pioneiros no mercado português no que respeita à inovação de materiais decorativos em gesso. Actualmente, a maior empresa no mercado europeu, em termos do volume de stock e da variedade de modelos. Temos uma capacidade de produção mensal de mais de 25.000 metros e damos ainda aos nossos clientes a possibilidade de personalização dos seus projectos de decoração de interiores.

Todos os materiais possuem o certificado de CE directiva 89/ 106/ EEC. A marca INTERGESSO - decoração de interior 100% em gesso, processo de fabrico 100% artesanal. É ideal para todos os ramos de construção, seja a reabilitação, a remodelação, a nova construção e a restauração.

Tem vindo a ganhar uma excelente aceitação por parte dos profissionais e do público em geral, graças as características premium e únicas do produto:

Preço mais competitivo do mercado.

Fácil de colocar - conceito de bricolagem.

Não suja com facilidade.

Anti-inflamável e resistente com o triplo de fibra.

Gesso de qualidade premium e brancura natural. Resistente à humidade.

Economia de tempo e material.

Maior Durabilidade.

Ecológico.

Não necessita de pintura.

O melhor acabamento.

Possibilidade de retocagem.

Desde a sua criação, tem sido alvo dos mais elevados comentários de grandes profissionais do sector da construção e da decoração, graças á sua qualidade Premium, baixo preço, e devido ao facto de ser um produto ecológico.

Actualmente, os produtos da Intergesso já se encontram disponíveis em todo território nacional, Inglaterra, França, Austrália, EUA, Japão, Coreia do Sul, Índia, Macau, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Nova Zelândia.