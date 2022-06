Pelas mãos de David Mateus, a empresa Natural Craft - Handmade Furniture surge de uma paixão antiga por mobiliário extravagante.

O objectivo passa por projectar, criar e recuperar peças de mobiliário invulgares. Focada na qualidade e exuberância cada peça original faz-se acompanhar por certificado de autenticação do mobiliário. A sustentabilidade da empresa assenta em parcerias desenvolvidas com outros designers e arquitetos.

(EN)

By the ands of David Mateus, the company Natural Craft - Handmade Furniture arises from an old passion for extravagant furniture.

The main goal is to design, create and recover unusual unique pieces of furniture. Focused on the quality and exuberance, each original piece is accompanied by certificate of authentication of the furniture. The company's sustainability is developed with other designers and architects.