Não há nada com o conforto do lar depois de um dia de trabalho à velocidade da luz. Concretizamos as suas ideias e damos novas sugestões para tornar a sua casa num verdadeiro e acolhedor lar. A TheBolt apresenta uma panóplia de soluções para a decoração da sua casa. Podemos seguir e produzir o que pretende ou sugerir e criar elementos decorativos à sua medida.