O atelier PURA Arquitectos surge na sequência da crescente procura dos serviços do arquiteto Carlos Manuel dos Santos, no que respeita a projetos de obras particulares. Com um percurso de mais de quinze anos na coordenação de diversas equipas pluridisciplinares ao serviço, designadamente, das Câmaras Municipais de Góis, Arganil, Fundão e Oliveira do Hospital, Carlos Manuel dos Santos decide, em 2010, em pleno Centro Histórico da Vila de Góis, instalar o atelier PuraPoesia, tendo como núcleo duro dois arquitetos e um arquiteto paisagista e a colaboração pontual de outros técnicos, variável consoante os projetos em curso.

Particularmente vocacionado para projetos de requalificação urbana e paisagista, o atelier tem no desenvolvimento de projetos de arquitetura o centro da sua intervenção. A formação académica especializada e a vasta experiência do sócio fundador na área da reabilitação permite a esta empresa a prestação de serviços mais particularizados nessa área, não descurando, no entanto, o desafio aliciante da construção nova, de forma integrada com o território em que se insere. O design, particularmente de mobiliário urbano, doméstico e de escritório, surge como complemento dos projetos desenvolvidos pelo atelier, na procura de soluções inovadoras, funcionais, emocionantes e sustentáveis. E é na junção harmoniosa destes quatro princípios básicos que reside a força da nossa arquitetura