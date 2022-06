A Ci interior decor, é um atelier de decoração que se dedica a criar espaços à medida de cada cliente. Desde intervenções parciais a projectos de raiz, elaboramos esquemas conceptuais com sugestões de decoração quer em 2D e também projecto em 3D (imagens virtuais que representam o espaço da forma mais real possível). Trabalhamos com marcas conceituadas de mobiliário, tecidos, papeis de parede, iluminação , etc. Desenvolvemos também mobiliário de linha própria, personalizando-o a cada projecto.