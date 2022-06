Somos uma empresa de prestação de serviços, nas áreas de Arquitectura e Engenharia, dotada de um abrangente conjunto de meios humanos e tecnológicos, composta por uma equipa jovem e dinâmica capaz de desenvolver as melhores soluções, em trabalhos individuais ou formando parcerias com outras empresas ou técnicos, através da participação e conjunção de todos os intervenientes no processo construtivo.

"Garantimos a qualidade do serviço prestado e um elevado grau de satisfação. São estes os parâmetros com que nos debatemos diariamente na realização dos projectos."

Trabalhar em conjunto, para construir e criar um espaço melhor! Transformar o espaço físico e social, criar e inovar requer a intervenção de profissionais capazes de apresentar as melhores soluções, num processo de diálogo construtivo, rentabilizando os meios, procurando o equilíbrio entre o existente e a criação da imagem, respeitando o meio pelo seu passado, exigindo-lhe que satisfaça as necessidades do presente, que se imponha e resista no futuro...