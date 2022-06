Álvaro André, a trabalhar como interiorista, a partir do Porto, onde acolhe e apresenta as peças da sua marca e peças seleccionadas das melhores marcas nacionais e internacionais.

O atelier desenvolve projetos de Design de Interiores, mobiliário e efetua todo o acompanhamento de obra necessário para a elaboração do projeto perfeito para os nossos clientes, num modelo tailor-made de residências privadas e espaços comerciais, de clientes nacionais e internacionais. Trabalhando através de combinações originais de materiais e texturas sobre uma paleta de cores sóbria mas acompanhando as tendências, os ambientes criados harmonizam peças diferenciadas de mobiliário, iluminação e objetos de Arte. Sem descurar funcionalidade, o conforto e a identidade de cada cliente, os seus projetos revelam atmosferas onde se expressa o bom gosto, elegância e requinte.

Com capacidade para trabalhar em projetos de habitação, retalho, hotelaria ou escritórios, o nosso trabalho tende a ser o mais completo possível acompanhando as várias fases de obra e projeto de arquitetura, garantindo que o resultado final seja de simbiose perfeita entre a arquitetura do espaço e a vivência pretendida no local, garantindo máximo detalhe e qualidade.