A STILL urban design é um estúdio de desenho urbano constituído por urbanistas, arquitectos e arquitectos paisagistas, focado na reabilitação bioclimática de espaços exteriores.Incorporamos soluções de desenho bioclimático (uma concepção comprometida com a mediação entre Homem, clima e ambiente), potenciando a atracção e a permanência de pessoas em espaços exteriores urbanos durante todo o ano ao atenuar extremos climáticos. Ao abordar o clima como elemento projectual as nossas soluções de desenho criam espaços mais equilibrados a nível do conforto térmico e, indirectamente, contribuem para a su ciência energética dos edifícios. Paralelamente, operacionalizamos soluções para atingir as metas de sustentabilidade e e ciência energética impostas por documentos nacionais e internacionais.

STILL urban design is a urban design studio, constituted by architects, urbanists and landscape architects, focused on the bioclimatic rehabilitation of outdoor spaces, creating wholistic design solutions. We incorporate bioclimatic design [a conception committed with the mediation between man, climate, and environment] in order to make outdoor urban spaces more attractive due to better conditions for thermal comfort – we are concerned in attracting and retaining people to outdoor urban spaces year-round by attenuating climate extremes. While taking climate as a design parameter our interventions create thermal comfort balanced spaces and, thus, able of attracting and retaining more people and, indirectly, of contributing to the energy sufficiency of buildings.Additionally, we put forth solutions for the sustainability and energy efficiency targets imposed by national and international documents.