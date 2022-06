//PT mo.a | architects & partners ®, fundado por Angela Aguiar, surge da vontade de criar uma plataforma de sinergias no domínio da arquitetura e do design. mo.a | architects & partners ® reflete a experiência adquirida pela sua fundadora ao longo do seu percurso profissional feito em Portugal, em França e na Suíça. mo.a | architects & partners ® é uma rede de profissionais experientes de áreas complementares – Arquitetura, Design, Engenharia, Artes Plásticas, Artes Gráficas e Fotografia de Arquitetura. Propomo-nos desenvolver os nossos próprios projetos e colmatar as eventuais necessidades de outros ateliers e empresas. Os nossos serviços podem ser solicitados para todas as fases de projeto de arquitetura e de design, assim como para o suporte de projetos de investimentos imobiliários. Em cada projeto, mo.a | architects & partners ® procura equilibrar a técnica, a economia, a utilização e a arquitetura, envolvendo todas as áreas necessárias ao desenho do Espaço Habitado. mo.a | architects & partners ® resulta da consciencialização e perceção de dois fatores: 1. A mobilidade como fator potenciador e facilitador das relações profissionais, o acesso a novas tecnologias e a uma vasta rede de transportes. 2. A dificuldade dos ateliers de arquitetura, e de outras entidades que operam no mercado imobiliário, em fazerem face às variações de volume de trabalho recorrendo apenas às suas equipas permanentes. //FR mo.a | architects & partners ®, fondé par Angela Aguiar, résulte de la volonté de créer une plateforme de synergies dans les domaines de l’architecture et du design. mo.a | architects & partners ® reflète l’expérience acquise par sa fondatrice tout au long de sa carrière au Portugal, en France et en Suisse. mo.a | architects & partners ® est un réseau de professionnels expérimentés dans de nombreux domaines complémentaires : Architecture, Ingénierie, Design, Arts Graphiques et Photographie d’Architecture. Au-delà de nos propres projets, nous répondons aussi aux besoins d’autre bureaux et sociétés spécialisées. Nos services peuvent être sollicités à chacune des phases d’un projet d’architecture et de design, ainsi que pour des projets d’investissement immobiliers. Pour chaque projet, mo.a | architects & partners ® trouve le meilleur équilibre entre l’architecture, la technique, le budget et la finalité, impliquant tous les domaines nécessaires à la conception de l’espace habité. architects & partners ® résulte de la prise de conscience et de l’alliance de deux facteurs: 1. La disponibilité internationale et l’interopérabilité et des acteurs du domaine au sein d’un réseau dynamique, facilitateur des relations professionnelles. 2. La difficulté opérationnelle des bureaux d’architecture et des sociétés immobilières à disposer d’équipes fixes pour absorber les fluctuations d’activités et besoins liés aux dynamismes des portefeuilles projets. //EN mo.a | architects & partners ®, founded by Angela Aguiar, arises from the desire to create a platform of synergies in the field of architecture and design. mo.a | architects & partners ® reflects the experience acquired by its founder over the course of her professional career in Portugal, France and Switzerland. mo.a | architects & partners ® is a network of experienced professionals from complementary areas – Architecture, Design, Engineering, Fine Arts, Graphic Arts and Architecture Photography. We propose to develop our own projects and to meet the possible needs of other studios and companies. Our services can be requested for all phases of architectural and design, as well as for the support of real estate investment projects. In each project, mo.a | Architects & partners ® seeks to balance the technique, the economy, the use and the architecture, involving all the necessary areas for the drawing of the Inhabited Space. mo.a | architects & partners ® results from the awareness and perception of two factors: 1. Mobility as an enabler and facilitator of professional relations, access to new technologies and a vast transport network. 2. The difficulty of architectural studios and other entities operating in the real estate market is that they face changes in the workload by using only their permanent teams – by providing them with diversified and competent teams for the development of their projects. In addition to its own support for the architecture project, equal support in the design services of communication and image, graphics (3D and graphic presentations), architecture photography.

Serviços Arquitetura e Design Áreas servidas Portugal e França e Suíça Endereço EME2- Edifício Memórias, Escritórios, Praça Luis de Camões, 52, 1°andar – B, Seixal

2840-488 Seixal

Portugal

+351-210117589 www.moa-architects.com