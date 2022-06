SUGO CORK RUGS teve a sua génese em 2014, fruto do sonho da designer Susana Godinho de conceber tapetes com cortiça, recorrendo a técnicas de tapeçaria tradicionais.

A preocupação com o ambiente e com o uso sustentável de recursos, foram o pontapé de saída para a criação de um tapete inspirado na Natureza, de design atrativo, com a capacidade de valorizar qualquer espaço, incutindo-lhe uma atmosfera especial. Tendo como parceiro a Amorim Cork Ventures – do grupo Corticeira Amorim, a maior empresa mundial de produtos de cortiça, o sonho é agora uma realidade concretizada, com o lançamento da primeira coleção de tapetes com cortiça concebidos em tecelagem, fruto de uma combinação audaz entre técnicas artesanais, recurso a materiais naturais e em sintonia com as tendências mundiais de decoração de interiores.

Localizada no Norte de Portugal, zona reconhecida mundialmente, pela forte experiência e tradição no sector têxtil, SUGO CORK RUGS, recupera a tradição de forma inovadora, através da junção de cortiça, lã e algodão criando padrões e sensações únicas. SUGO CORK RUGS é uma coleção de tapetes concebida a pensar em quem valoriza Eco design e funcionalidade, numa proposta de valor que tira partido das propriedades únicas e inimitáveis da cortiça e que resulta num tapete sem igual.

