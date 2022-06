Herança. Legado. Testemunho. São as lajes do renovado atelier RDLM ARQUITECTOS ASSOCIADOS.

Com o primeiro capítulo a iniciar-se na década de 50 pela mão de Eduardo Lacerda Machado, arquitecto Pai, o atelier tinha a sua história traçada. Mais tarde, em 1976, junta-se o arquitecto Filho, Rui Lacerda Machado com a missão consciente de perpetuar a obra até à data feita e projectar tantas outras. O futuro... Trinta anos volvidos, surge a terceira geração para provar a tese. Diogo de Lacerda Machado, arquitecto Neto, alia-se como reforço das raízes e seguidor orgulhoso da linha arquitectónica. Unindo forças com o Pai e juntamente com toda a equipa, constituem a equipa RDLM ARQUITECTOS ASSOCIADOS.