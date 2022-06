A OW arquitectos lda foi criada em 2005, como empresa Luso-Angolana, desenvolvendo a sua actividade maioritariamente em Portugal e Angola.O gabinete é composto por uma equipe multidisciplinar com formação técnica adequada para responder aos diversos trabalhos, o que inclui projectos complementares (especialidades, paisagismo, design de interiores, etc).Entendemos a arquitetura como uma arte que surpreende e cria emoções ao ser humano, simultaneamente que contribui para o seu bem-estar. Os nossos projetos são o resultado de uma procura contínua e de um contacto próximo com os clientes, com o objectivo de superar as expectativas criadas. O desenho de espaços/edifícios esteticamente bem enquadrados e a construção de obras bem pormenorizadas são os nossos maiores objetivos. A OW arquitectos lda desenvolve todas as fases de projeto, desde a pequena à larga escala. A simplicidade é muitas vezes um caminho difícil, mas sabemos que funciona.

SIMPLICITY WORKS!

* PROJECTOS *

> Residencial (unifamiliar e colectiva)

> Comércio

> Serviços

> Equipamentos

> Loteamentos

> Espaços Públicos

> Imagem de Marca

* SERVIÇOS *

> projectos de Arquitectura + Especialidades + Paisagismo

> empreitadas novas + reabilitação

> acompanhamento de obra

> design de interiores + home staging

> levantamentos topográficos + construções existentes

> constituição de propriedade horizontal

> licenciamentos + legalizações

> certificação energética

> avaliação, consultoria e promoção imobiliária

> desenho tridimensional + maquetes

> implementação de branding + imagem de marca

> fotoreportagem (antes e depois)

> representação e comercialização de marcas

* ex. de procedimento (referente a projectos de arquitectura / design de interiores / empreitadas *

> Programa Funcional e informação importante (planta, fotografias, etc) fornecidos pelo Cliente

> Apresentação de Proposta de Honorários - serviços solicitados

> Adjudicação da Proposta anterior

> Fases de Desenvolvimento do trabalho:

- Estudo Prévio - Desenhos preliminares resultantes das intenções transmitidas pelo Cliente: plantas + imagens tridimensionais;

- Licenciamento - Elaborado a partir do estudo prévio após aprovação do Cliente para submissão de pedido de licença nas entidades competentes: peças desenhadas e escritas em conformidade com a legislação em vigor + documentação dos técnicos; (esta fase poderá não ser necessária)

- Execução - Após a aprovação do estudo prévio ou do projecto de licenciamento, é elaborado um conjunto de elementos para a correcta execução da obra, em que é fundamental a coordenação com as restantes Especialidades: Desenhos pormenorizados (ex: planta de pavimentos e de tectos) + Mapa de Quantidades (descrição e medições) + Mapas diversos (portas, janelas, armários, equipamentos, acabamentos, etc) + Desenhos construtivos (ex: WC's e Cozinha).

- Acompanhamento de Obra - Deslocações à obra que permitem verificar se os pressupostos dos projectos estão a ser cumpridos, controlando também desta forma, os prazos, os custos e corrigindo eventuais irregularidades detectadas. Este serviço de Acompanhamento técnico de arquitectura não substituiu a Fiscalização, que poderá ser requisita pelo cliente a empresas próprias. Será apresentada Proposta de Honorários para este serviço, no caso da empreitada não ser adjudicada ao gabinete.

- Telas Finais - Conjunto de peças desenhadas e escritas, elaborados pelo autor de projecto, que reflectem todas as alterações introduzidas no decurso da obra e que traduzem o que foi realmente construído, para entrega nas entidades competentes com o objectivo de obter a Licença de Utilização.

> Os prazos serão os acordados com o Cliente





* EQUIPA *

Sócias | arq. Susana Cruse Maio + arq. Patrícia Esteves Vicente

Arq. Sénior | arq. Sofia Gonçalves Cabrita

Estagiária | arq. Michaelle Afonseca Silva

Colabores e Consultores Externos

* CONTACTOS *

geral@ow-arquitectos.com

rua francisco baía 12 C . 1500 279 lisboa . PT + 351 217 277 217

rua manuel almeida vasconcelos 114 1º . luanda . AO + 244 941 230 830