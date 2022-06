Alexandra Marques... ou Al.Ma.

Sou fotógrafa, formada pelo Instituto Português de Fotografia no Porto.

Fotografo pela magia de deter no espaço e no tempo aquilo que por vezes escapa ao olhar e tantas vezes à memória. Acredito no poder da imagem e das coisas bonitas.Acredito que uma boa fotografia está muito para além de um simples “click”.