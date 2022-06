A Pedrosa & Pacheco Lda é uma empresa dedicada ao fabrico e comercialização de mobiliário de todo tipo.

Trabalhando em Portugal ou no estrangeiro a Pedrosa & Pacheco Lda procura satisfazer todas as necessidades dos seus clientes do móvel básico ao topo de gama , em diferentes áreas tais como mobiliário,tapeçarias, artigos de decoração.

Projectamos a sua nova casa ou na remodelação e optimização de ambientes já existentes.